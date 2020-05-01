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hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Son dakika corona virüsü haberleri... Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle ara verildi. Liglerin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. TFF Sağlık Kurulu tarafından yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı. İşte o protokol...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 21:23
TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı , , Müsabaka Dönemi ve olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken protokolün, "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi - Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı yayınlandı.

TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

, , , ve uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

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TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü

, , , ve uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

İşte TFF tarafından yayınlanan protokol

TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü
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TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü
TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü
TFF hazırladı! İşte Futbola Dönüş Protokolü
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