TFF'den Millilere 23 Nisan sürprizi! İşte çocukluk halleri...

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!' ifadeleri kullanıldı. İşte milli yıldızlarımızın çocukluk halleri... CENGİZ ÜNDER ALTAY BAYINDIR CANER ERKİN CENK TOSUN İRFAN CAN KAHVECİ KENAN KARAMAN HALİL AKBUNAR MERİH DEMİRAL EMRE KILINÇ ENES ÜNAL TAYLAN ANTALYALI ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ DENİZ TÜRÜÇ OZAN KABAK OKAY YOKUŞLU MERT MÜLDÜR UMUT MERAŞ YUSUF YAZICI NAZIM SANGARE ZEKİ ÇELİK MERT GÜNOK Türkiye Futbol Federasyonu'ndan anlamlı 23 Nisan paylaşımı ŞENOL GÜNEŞ