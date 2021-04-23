TFF'den Millilere 23 Nisan sürprizi! İşte çocukluk halleri...

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte milli yıldızlarımızın çocukluk halleri...