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Haberler Galeri TFF'den Millilere 23 Nisan sürprizi! İşte çocukluk halleri...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 13:50

TFF'den Millilere 23 Nisan sürprizi! İşte çocukluk halleri...

, 'nı, teknik direktör ve milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarının olduğu bir video ile kutladı. İşte Millilerin çocukluk halleri...

TFF'den Milliler'e 23 Nisan jesti! İşte çocukluk halleri...

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 'mız kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte milli yıldızlarımızın çocukluk halleri...

TFF'den Milliler'e 23 Nisan jesti! İşte çocukluk halleri...

CENGİZ ÜNDER

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TFF'den Milliler'e 23 Nisan jesti! İşte çocukluk halleri...

ALTAY BAYINDIR

TFF'den Milliler'e 23 Nisan jesti! İşte çocukluk halleri...

CANER ERKİN

TFF'den Milliler'e 23 Nisan jesti! İşte çocukluk halleri...

CENK TOSUN

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