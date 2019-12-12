Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: "Bize karşı oynamak zordur"

'den yorumu: "Bize karşı oynamak zordur"

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında 'ı 5-0 yenen Paris Saint-Germain'de, Teknik Direktör karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

AA Spor
Giriş Tarihi: 12.12.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 06:46
Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı ve son haftasında Galatasaray'ı 5-0 yendikleri maçta takımının sergilediği performanstan çok memnun olduğunu söyledi.

Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık." diyen Tuchel, Mbappe'nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.

Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

Tuchel, takımının karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak şunları söyledi:

Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

"Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık."

Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

"Taraftarlarımıza karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil."

Thomas Tuchel'den Galatasaray yorumu: Bize karşı oynamak zordur

" çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur."

BİZE ULAŞIN