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Haberler Galeri THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:48

THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

THY Euroleague 27. haftasında Partizan ve Anadolu Efes karışılacaklar. Deplasmanda Sırbistan temsilcisi Parzitan ile karışılacak olan Avrupa temsilcimiz Anadolu Efes sezonun ilk yarısında oynadıkları karşılaşmayı 100-94 kazanmıştı. Gözler deplasmandaki mücadeleye verildi. Basketbol severler "Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?" şeklinde araştırmalarına başladılar. Bu maçın sonucunda galip gelen takım puan durumunda kendini üst sıralara taşıyacak. Peki, THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte, Anadolu Efes maçı canlı izle

THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Partizan maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 temsilcilerimiz arasında yer alan Anadolu Efes puan durumunda gerilerde yer alıyor. Anadolu Efes maçı kadrosu en çok merak edilenler arasında. Peki; Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Partizan Anadolu Efes maçı 29 Şubat Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele Belgrad'daki Stark Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak.

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THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

ANADOLU EFES-PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

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