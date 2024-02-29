THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

Anadolu Efes Partizan maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 temsilcilerimiz arasında yer alan Anadolu Efes puan durumunda gerilerde yer alıyor. Anadolu Efes maçı kadrosu en çok merak edilenler arasında. Peki; Anadolu Efes Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?