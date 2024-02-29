THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Anadolu Efes maçı canlı izle

Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:48
THY Euroleague 27. haftasında Partizan ve Anadolu Efes karışılacaklar. Deplasmanda Sırbistan temsilcisi Parzitan ile karışılacak olan Avrupa temsilcimiz Anadolu Efes sezonun ilk yarısında oynadıkları karşılaşmayı 100-94 kazanmıştı. Gözler deplasmandaki mücadeleye verildi. Basketbol severler "Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?" şeklinde araştırmalarına başladılar. Bu maçın sonucunda galip gelen takım puan durumunda kendini üst sıralara taşıyacak. Peki, THY EuroLeague Partizan Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte, Anadolu Efes maçı canlı izle