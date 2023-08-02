Giriş Tarihi: 02.08.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 11:52

Tirana Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi elemeleri Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? BJK rövanş maçı canlı yayın bilgileri

Tirana Beşiktaş maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri kapsamında oynanacak. 2. Ön eleme turunda evindeki ilk maçta 3-1 galibiyet elde eden Beşiktaş rövanş maçı için rakip takımın sahasında olacak. Arnavut ekip karşısında ikinci maçı da kazanarak 3. Tura kalmayı hedefleyen siyah beyazlılar şifresiz canlı maç izle ekranı ile takip edilecek. Tirana Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Tirana Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Tirana Beşiktaş canlı izle bilgileri ve muhtemel 11'ler…