Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

Ara transferde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelen Tolgay Arslan, Vodafone Park'taki 3-3'lük maç sonrası duygularını SABAH'a anlattı. Fenerbahçe'nin 3-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Beşiktaş derbisi sonrası en çok konuşulan isimlerden birisi de Tolgay Arslan'dı. Maçın son düdüğüyle orta sahada yığılıp kalan Tolgay o anları ve 90 dakikayı SABAH'a şöyle anlattı: 'İlk yarıyı 3-0 geride bitirdik.' 'Soyunma odasına doğru yürürken taraftarımıza baktım.' 'Hâlâ bizi destekliyorlar, hâlâ maçı çevireceğimize inanıyorlardı.' '3-3'ten sonra inanın bir tane daha atacağız dedim.' 'Çok pozisyona girdik ama olmadı'.