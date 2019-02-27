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: Bir gol daha atmalıydık

Ara transferde 'tan 'ye gelen , Vodafone Park'taki 3-3'lük maç sonrası duygularını SABAH'a anlattı.

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Giriş Tarihi: 27.02.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 12:49
Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

'nin 3-0 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı derbisi sonrası en çok konuşulan isimlerden birisi de 'dı.

Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

Maçın son düdüğüyle orta sahada yığılıp kalan Tolgay o anları ve 90 dakikayı SABAH'a şöyle anlattı:

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Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

"İlk yarıyı 3-0 geride bitirdik."

Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

"Soyunma odasına doğru yürürken taraftarımıza baktım."

Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

"Hâlâ bizi destekliyorlar, hâlâ maçı çevireceğimize inanıyorlardı."

Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

"3-3'ten sonra inanın bir tane daha atacağız dedim."

Tolgay Arslan: Bir gol daha atmalıydık

"Çok pozisyona girdik ama olmadı".

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