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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi

Trabzonspor, Fransa'nın Lorient takımından Zargo Toure ile ABD'nin Philadelphia Union takımında forma giyen Eric Ayuk'u 'a getirdi.

Giriş Tarihi: 30.07.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 30.07.2018 09:03
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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Zargo Toure ve Eric Ayuk'u 'a getirdi.

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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren , prensip anlaşmasına vardığı Fransa 2. lig ekiplerinden Lorient'te forma giyen 28 yaşında ve 1.83 boyundaki Senegalli stpoer Zargo Toure'yi ve...

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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi

Amerika'da Philadelphia Union'da forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk'u gece 02:30 sıralarında 'a getirdi.

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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi

Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar'ın karşıladığı oyuncular havaalanından kulübe ait araçla birlikte ayrılarak konaklayacakları otele hareket ettiler.

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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi

Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde iki oyuncu ile görüşme yapacak olan bordo-mavili yönetim bu görüşmeler sonrasında bu iki oyuncu ile şartların uyuşması halinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi
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Toure ve Ayuk için Türkiye'ye geldi
Toure ve Ayuk Trabzonspor için Türkiye'ye geldi
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