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Haberler Galeri Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

'da dev randevu! İşte - Galataasaray derbisinin 11'leri

Yılın son büyük maçı bugün Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. 3 puandan başka bir şey düşünmeyen iki ekip saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın 11'leri...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 09:03
Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm 'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada sahasında 'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...

Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

'BU MAÇ FARKLI'
Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan futbolculara " maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.

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Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

ABDÜLKADİR YOK
Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak..

Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

CEPHESİ
ASLAN TERİMSİZ
PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Terim derbide takımın başında olamayacak. Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmada "Derbiyi hocamız için kazanmalıyız" görüşünde birleşti.

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