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Galeri Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri
Yılın son büyük maçı bugün Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. 3 puandan başka bir şey düşünmeyen iki ekip saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın 11'leri...
Giriş Tarihi: 26.12.2020
09:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
09:03
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Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...
'BU MAÇ FARKLI' Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan Abdullah Avcı futbolculara " Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.
ABDÜLKADİR YOK Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. Ağrıları bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
GÖZLER HUGO'DA Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak..
GALATASARAY CEPHESİ ASLAN TERİMSİZ PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Terim derbide takımın başında olamayacak. Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmada "Derbiyi hocamız için kazanmalıyız" görüşünde birleşti.