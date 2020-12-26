Trabzon'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Galataasaray derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...