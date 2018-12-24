Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

UĞURCAN VE YUSUF'DAN 'ŞAMPİYONLUK' MESAJI
Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, şampiyonluk inancını devam ettireceklerini söyledi. Genç kaleci, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezonun 1'inci devresini güzel bir galibiyet ile tamamladığımız için mutluyuz. Devre arası kampında çok iyi hazırlanıp sezonun 2'nci devresine iyi başlayıp, şampiyonluk inancımızı devam ettireceğiz. Tebrikler takım" dedi.