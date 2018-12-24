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'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

, 115 hafta sonra ikinci sıraya yerleşti. Ligin ilk yarısını 2. sırada tamamlayan 'da yere basın 'bayraklı hazırlayın' diyerek şampiyonluğu dillendirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 11:23
Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek averajla ikincilik koltuğuna oturan , 115 hafta sonra ilk 2 sırada yer aldı.

Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

Ligde son olarak 2015-16 sezonunun 4'üncü haftasını 10 puanlı lider Fenerbahçe ile eş puanda ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle ikinciliğe yükseldi. Toplamda 115 hafta sonra ligde ilk 2 içerisinde yer alan , uzun bir aradan sonra da zirve yarışına ortak oldu.

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Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

2010-11'DEN SONRA EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ

Ayrıca ilk yarılar itibariyle 40 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 2017-18 sezonuyla birlikte en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşadı. Devre arasına 29 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 2017-18 sezonunun 17 haftalık bölümünde de 29 puan toplamış ancak 7'nci sırada yer almıştı.

Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

UĞURCAN VE YUSUF'DAN 'ŞAMPİYONLUK' MESAJI

'da Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan Çakır, şampiyonluk inancını devam ettireceklerini söyledi. Genç kaleci, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sezonun 1'inci devresini güzel bir galibiyet ile tamamladığımız için mutluyuz. Devre arası kampında çok iyi hazırlanıp sezonun 2'nci devresine iyi başlayıp, şampiyonluk inancımızı devam ettireceğiz. Tebrikler takım" dedi.

Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

Yusuf Yazıcı ise yaptığı paylaşımda, "Enerjimiz de inancımız da yüksek! 2019 bizim yılımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

YEREL GAZETELERDEN 'BAYRAKLARI HAZIRLAYIN' YORUMU

Yerel gazeteler, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek devreyi ikinci sırada kapatan için, 'Bayrakları hazırlayın' yorumunda bulundu.

Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

Taka Gazetesi, "Bayrakları hazırlayın", "Çaykur Rizespor galibiyeti ile ilk yarıyı 2'nci sırada tamamlayan Karadeniz Fırtınasının zirve yolculuğu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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