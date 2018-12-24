Trabzon'da şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı!

2010-11'DEN SONRA EN İYİ İKİNCİ DÖNEMİ

Ayrıca Trabzonspor ilk yarılar itibariyle 40 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra 2017-18 sezonuyla birlikte en çok puan topladığı ikinci dönemi yaşadı. Devre arasına 29 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 2017-18 sezonunun 17 haftalık bölümünde de 29 puan toplamış ancak 7'nci sırada yer almıştı.