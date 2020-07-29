Trabzonspor - Alanyaspor Türkiye Ziraat Türkiye Kupası finali maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası, bu akşam sahibini bulacak. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Staydumu'nda karşı karşıya gelecek ve bir takım kupaya uzanacak. Bordo mavili ekip, zorlu geçen Süper Lig'de şampiyonluğunu son haftalarda kaybetmişti. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Erol Bulut yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor da kupa sevincini ilk kez yaşamak ve Avrupa'ya direkt gidiş bileti için sahada yer alacak.

TRABZONSPOR ALANYASPOR FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK VE SAAT KAÇTA?

Zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan mücadeleye saatler kala, 'ZTK Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi ve saat kaçta?' sorularının yanıtları merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor ile Alanyaspor arasındaki ZTK final maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

İşte, ZTK Trabzonspor - Alanyaspor final maçının muhtemel 11'leri, takımlardan son durumlar ve maçın canlı yayın kanalı hakkındaki bilgiler;