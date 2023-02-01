Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:26

Süper Lig'in 22. hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde son haftada 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı ve ligin ilk sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde araştırmaya devam ediyor. Süper Lig 22. Hafta Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.