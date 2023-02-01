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Haberler Galeri Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.02.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 07:26

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

Süper Lig'in 22. hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetiminde son haftada 2 mağlubiyet alan bordo-mavililer, sahasında oynayacağı mücadeleden 3 puanla ayrılmayı ve ligin ilk sıralarına tırmanmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde araştırmaya devam ediyor. Süper Lig 22. Hafta Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı ve saat bilgileri.

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden canlı yayında izlemek isteyenler yoğun olarak "Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Lig 22. Hafta Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın ve gün, saat detayları şöyle;

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 1 Şubat 2023 Çarşamba günü oynanacak.

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Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelede ilk düdük saatler 20:00'yi gösterdiğinde çalacak.

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor Süper Lig maçı saat kaçta, ne zaman?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıdaki linkle maçı canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/trabzonspor-ftantalyaspor-v4?autoplay=True

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