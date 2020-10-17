Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!

Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, tribünlerde Azerybaycan'a destek vardı. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçından kareler... Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında Akyazı Stadyumu'nda oynanan karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Turuncu-lacivertli takımın gollerini İrfan Can ve Edin Visca atarken, sezonun ilk galibiyeti de bu sonuçla gelmiş oldu. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda stadyumdaki localara yüzde 50 kapasitede seyirci alındı. AZERBAYCAN'A DESTEK!