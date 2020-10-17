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- Başakşehir maçında tribünlerden 'a destek!

Süper Lig'in beşinci haftasında Trabzonspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, tribünlerde Azerybaycan'a destek vardı. İşte Trabzonspor - Başakşehir maçından kareler...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 22:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 22:58
Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!

ile arasında 'nda oynanan karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!

Turuncu-lacivertli takımın gollerini İrfan Can ve Edin Visca atarken, sezonun ilk galibiyeti de bu sonuçla gelmiş oldu.

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Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!

'nin aldığı karar doğrultusunda stadyumdaki localara yüzde 50 kapasitede seyirci alındı.

Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!

AZERBAYCAN'A DESTEK!
tribünlerine 'a destek amaçlı bayrak asıldı.

İşte o kare ve maçtan kareler...

Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!
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Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!
Trabzonspor - Başakşehir maçında tribünlerden Azerbaycan'a destek!
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