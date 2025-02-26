Trabzonspor, son grup maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, kazanırsa çeyrek final biletini elinde bulunduracak. A Grubu'nda lider olan Trabzonspor'da maç öncesinde eksikler var. Draguş ve Folcarelli'nin sakatlık nedeniyle bu maç forma şansı bulamayacak. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!