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Haberler Galeri Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:18

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçına Çaykur Rizespor ile çıkıyor. İlk maçında Alanyaspor'u yenen bordo mavililer, ikinci maçta berabere kalmıştı. Şimdi ise grubunda 4 puanla lider konumda yer alan Trabzonspor, Rizespor karşısında çıkacağı maçtan galip ayrılarak liderliği korumak istiyor. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

Trabzonspor, son grup maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, kazanırsa çeyrek final biletini elinde bulunduracak. A Grubu'nda lider olan Trabzonspor'da maç öncesinde eksikler var. Draguş ve Folcarelli'nin sakatlık nedeniyle bu maç forma şansı bulamayacak. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, 26 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE!

Müsabaka, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

A SPOR CANLI İZLE

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Draguş ve Folcarelli, karşılaşmada görev alamayacak.

Nwakaeme'nin durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, kazanırsa, çeyrek final biletini alacak. Beraberlik halinde ise Alanyaspor ve Karagümrük'ün alacağı sonuçlara göre Trabzonspor ilk 2 dışında kalıp kupadan elenebilir. Karadeniz devi bu yıl kupayı hedefliyor.

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