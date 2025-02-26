Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:18
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçına Çaykur Rizespor ile çıkıyor. İlk maçında Alanyaspor'u yenen bordo mavililer, ikinci maçta berabere kalmıştı. Şimdi ise grubunda 4 puanla lider konumda yer alan Trabzonspor, Rizespor karşısında çıkacağı maçtan galip ayrılarak liderliği korumak istiyor. Peki, Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası TS- Rizespor maçı canlı izle!