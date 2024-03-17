TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle için araştırmalar başladı. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında derbi heyecanı bordo mavili takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Zirve yarışında rakibi Galatasaray ile çekişmede olan sari lacivertliler Trabzonspor deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor. Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trazonspor Fenerbahçe canı yayın izle ekranı ve TS-FB maçı canlı yayın bilgileri.