Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
11:08
TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Galatasaray ile liderlik yarışında olan sarı lacivertliler Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi galibiyetle noktalamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler TS-FB canlı izle için araştırmalara başladı. Halil Umut Meler yöneteceği mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı.