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Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 11:08

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak. Galatasaray ile liderlik yarışında olan sarı lacivertliler Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi galibiyetle noktalamak istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenler TS-FB canlı izle için araştırmalara başladı. Halil Umut Meler yöneteceği mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle için araştırmalar başladı. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında derbi heyecanı bordo mavili takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Zirve yarışında rakibi Galatasaray ile çekişmede olan sari lacivertliler Trabzonspor deplasmanından mutlu ayrılmak istiyor. Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trazonspor Fenerbahçe canı yayın izle ekranı ve TS-FB maçı canlı yayın bilgileri.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 30. haftada Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE

https://beinsports.com.tr/canli-yayin

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Fenerbahçe maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

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