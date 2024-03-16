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Haberler Galeri Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 15:22

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11'ler

Süper Lig 30. Hafta karşılaşmalarında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi, saati ve muhtemel 11'leri taraftarın gündemindeki yerini aldı. Galatasaray ile liderlik yarışında olan sarı lacivertliler, bordo mavililerin evine konuk oluyor. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki; Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşma bilgileri...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11’ler

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, son dönemde oldukça önemli bir çıkış yakaladı. Öte yandan Avrupa Konferans Liginde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Peki; Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11’ler

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 30. haftada Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. 17 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11’ler

Derbi maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11’ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Ayberk, Umut Bozok, Edin Visca, Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe

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