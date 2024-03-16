Giriş Tarihi: 16.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
15:22
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11'ler
Süper Lig 30. Hafta karşılaşmalarında derbi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakemi, saati ve muhtemel 11'leri taraftarın gündemindeki yerini aldı. Galatasaray ile liderlik yarışında olan sarı lacivertliler, bordo mavililerin evine konuk oluyor. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki; Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşma bilgileri...