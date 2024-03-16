Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Derbide muhtemel 11’ler

Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, son dönemde oldukça önemli bir çıkış yakaladı. Öte yandan Avrupa Konferans Liginde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Peki; Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...