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- maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 13. haftasında ile , bu akşam saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. İşte dev maç öncesi takımların muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 16:37
Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de son 13 maçları berabere bitmeyen ile bugün 128. kez birbirlerine rakip olacak.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

İki takım arasında geride kalan 127 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

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Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Ali Palabıyık. Palabıyık, daha önce 2015'te yine Trabzon'da oynanan lig mücadelesini yönetmiş ve onu da bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Palabıyık 2012'de de o dönem 'un pilot takımı olan 1461 Trabzon'un 'ı Türkiye Kupası'nda 2-1 yendiği maçın hakemiydi.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

İki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Fatih Terim'in de birbirlerine karşı birer galibiyeti var.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

ayrıca Karaman yönetiminde derbilerde 8 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Trabzonsporlu taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi ve biletleri tüketti.

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