Trabzonspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşılaşacak. İşte dev maç öncesi takımların muhtemel 11'leri... Süper Lig'de son 13 maçları berabere bitmeyen Trabzonspor ile Galatasaray bugün 128. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 127 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor. Saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Ali Palabıyık. Palabıyık, daha önce 2015'te yine Trabzon'da oynanan lig mücadelesini yönetmiş ve onu da bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı. Palabıyık 2012'de de o dönem Trabzonspor'un pilot takımı olan 1461 Trabzon'un Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 2-1 yendiği maçın hakemiydi. İki takımın teknik direktörleri Ünal Karaman ve Fatih Terim'in de birbirlerine karşı birer galibiyeti var. Trabzonspor ayrıca Karaman yönetiminde derbilerde 8 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Trabzonsporlu taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi ve biletleri tüketti.