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Galeri Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından flaş Belhanda sözleri!
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan spor yazarları, iki takım için de birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 27.12.2020
09:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020
09:15
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NECMİ PEREKLİ - İYİ OLAN KAZANDI
İlk yarıda her iki takımın denk oynadığı ancak önemli pozisyonların olmadığı görülüyordu. İlk yarıdaki oyunu ile
Trabzonspor, bu yılın belki de en iyi ve en kişilikli futbolunu oynuyordu. Hatta 2. yarıda galibiyet konusunda epeyce umut vardı.
Fakat oyuna daha fazla ağırlık koyan bir
Galatasaray vardı. İlk yarıdaki oyunundan da eser kalmayan bir Trabzonspor sahadaydı. Trabzonspor'un en önemli eksiği, oynadığı futbola hız ve paslaşmalarda sürat kazandıramamasıdır. Hücum döneminde kaybedilen bu zaman çok önemlidir.
Bunun yanında Trabzonsporlu oyuncularda bir miktar telaş da sezdim. Maalesef oyuna akıcılık, devamlılık ve istikrar katamadıkları gibi ileride de bir gole yakın adam eksikliği gün gibi aşikârdır.
Trabzon savunmasını biraz daha toparlanmış olarak görürken özellikle Marlon'un her geçen gün daha iyi performans ortaya koyması da için kazançtır. Bu takımın gittikçe tüm eksiklerine rağmen her geçen gün daha da kaliteli ve oturaklı olmaya başladığını görüyoruz.
Ha, yeterli mi elbette malum hedeflerin gerisinde kalmaktadır. Biz bu beğeniyi yeni bir yapılanma adına ileri sürdük. Diğer taraftan beni daha çok umutlandıran fotoğraf
Abdullah Avcı'nın kulübedeki kendinden emin ve güvenli duruşuyla oyuncularına kendisini kabul ettirmiş şekildeki pozisyonu çok önemli.