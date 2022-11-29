TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor ilk hazırlık maçını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise Premier Lig takımı Crystal Palace ile karşılaşacak.

Trabzonspor Hull City maçı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler şöyle;