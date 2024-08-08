TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
16:01
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor Rapid Wien karşılaşması yaşanacak. Bordo mavili ekip Avusturya'nın Rapid Wien takımını Papara Park'ta ağılayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Trabzonspor son olarak Ruzomberok eşleşmesini geçerek adını bir üst tura geçmişti. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Peki, Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı izle!