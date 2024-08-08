TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Avrupa kupalarında yoluna devam ederken engellerden biri olan Avusturya'nın Rapid Wien takımını mağlup etmek istiyor. Peki, Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı izle!