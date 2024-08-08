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Haberler Galeri TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:01

TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor Rapid Wien karşılaşması yaşanacak. Bordo mavili ekip Avusturya'nın Rapid Wien takımını Papara Park'ta ağılayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Trabzonspor son olarak Ruzomberok eşleşmesini geçerek adını bir üst tura geçmişti. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Peki, Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı izle!

TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Bordo mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri Avrupa kupalarında yoluna devam ederken engellerden biri olan Avusturya'nın Rapid Wien takımını mağlup etmek istiyor. Peki, Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı izle!

TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Rapid Wien takımını ağırlıyor. Trabzonspor - Rapid Wien mücadelesi 8 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak.

Karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.

Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette maçının kazananıyla oynayacak.

TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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TRABZONSPOR RAPID WIEN MAÇI CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor Rapid Wien maçı canlı yayın kanalı izle!

SAKAT VE CEZALI OYUNCU BULUNMUYOR

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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