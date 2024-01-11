TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 16. Hafta erteleme maçında Karadeniz'in iki dev takımı Trabzonspor ile Samsunspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. 33 puanla 3. sırada yer alan Bordo Mavililer, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. 18 puanla 17. sırada bulunan Samsun ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek ligin alt sıralarından kurtulmayı hedefliyor. Heyecan dolu Karadeniz derbisini Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverlerin ''Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. TS maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle ekranı... TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşması Karadeniz Derbisi'ne sahne olacak. Karadeniz'in iki dev takımı; Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. İşte Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle; TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? Trabzonspor Samsunspor maçı, 11 Ocak 2024 Perşembe günü yani bu akşam Papara Park'ta oynanacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Trabzonspor Samsunspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İŞTE TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu. SAMSUNSPOR: , Haluk, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji. TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz. https://beinsports.com.tr/ 4 EKSİK VAR Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katılmışlardı. SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da bugünkü maç öncesinde 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat. Zeki Yavru'nun sakatlığı geçti.