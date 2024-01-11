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Haberler Galeri TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:03

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig'in 16. Hafta erteleme maçında Trabzonspor, evinde Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer, sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Markus Gisdol'lu Kırmızı Beyazlılar ise mutlak 3 puan için mücadele edecek. Karadeniz derbisini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. TS maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle linki ve tüm detaylar.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle linki için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 16. Hafta erteleme maçında Karadeniz'in iki dev takımı Trabzonspor ile Samsunspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. 33 puanla 3. sırada yer alan Bordo Mavililer, bu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. 18 puanla 17. sırada bulunan Samsun ise güçlü rakibini deplasmanda yenerek ligin alt sıralarından kurtulmayı hedefliyor. Heyecan dolu Karadeniz derbisini Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverlerin ''Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle'' araştırmaları hız kazandı. TS maçı canlı yayın şifresiz olarak beIN Sports 1 ekranında olacak. İşte, beIN Sports 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle ekranı…

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta karşılaşması Karadeniz Derbisi'ne sahne olacak. Karadeniz'in iki dev takımı; Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak.

İşte Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Samsunspor maçı, 11 Ocak 2024 Perşembe günü yani bu akşam Papara Park'ta oynanacak.

Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Samsunspor maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Trabzonspor Samsunspor maçı canlı yayın izle

İŞTE TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu.

SAMSUNSPOR: , Haluk, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji.

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