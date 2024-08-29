Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
16:39
Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında St. Gallen ile karşılaşacak. İsviçre'de gerçekleşen maç 0-0 beraberlikle son bulmuştu. Mücadelenin İstanbul ayağında mücadele edecek olan bordo mavili ekip galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?