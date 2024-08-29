Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı için geri sayım sürerken mücadelenin gerçekleşeceği yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Karşılaşmanın eşitlikle tamamlanması durumunda uzatmalar oynanacak, eşitliğin sürmesi sonucunda ise penaltı atışları gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?