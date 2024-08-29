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Haberler Galeri Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati
Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 16:39

Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında St. Gallen ile karşılaşacak. İsviçre'de gerçekleşen maç 0-0 beraberlikle son bulmuştu. Mücadelenin İstanbul ayağında mücadele edecek olan bordo mavili ekip galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı için geri sayım sürerken mücadelenin gerçekleşeceği yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Karşılaşmanın eşitlikle tamamlanması durumunda uzatmalar oynanacak, eşitliğin sürmesi sonucunda ise penaltı atışları gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati

TRABZONSPOR - ST. GALLEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavililer, 0-0'ın rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımını ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

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Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati

TS KONFERANS LİGİ MAÇI YAYIN KANALI!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında St. Gallen karşısında çıkacağı karşılaşma ATV'de naklen yayınlanacak.

Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

İsviçre'de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.

Bordo-mavililer, Trabzon'da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi'ne yazdıracak.

Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15'er dakikalık uzatmalar oynanacak.

Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Trabzonspor St. Gallen maçı ATV canlı izle ekranında! || Trabzonspor St. Gallen maçı canlı yayın kanalı ve saati
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