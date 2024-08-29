Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde tur şansını ikinci maça taşıyan Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer rövanş maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle ekranı ve diğer detaylar…