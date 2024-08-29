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Haberler Galeri Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle
Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 07:51

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen ekibi ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer, oynanan ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bordo mavililer saha avantajını kullanarak St. Gallen'in sahasında mağlup edip tur adını Konferans Ligi'ne yazdırmak istiyor. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle linki!

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

UEFA Konferans Ligi'nde tur şansını ikinci maça taşıyan Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer rövanş maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle ekranı ve diğer detaylar…

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

TRABZONSPOR-ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında 29 Ağustos Perşembe günü (bugün) İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

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Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek.

St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.

Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle

TRABZONSPOR - ST. GALLEN RÖVANŞ MAÇI CANLI İZLE!

Trabzonspor St. Gallen maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

ATV CANLI İZLE

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