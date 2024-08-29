Giriş Tarihi: 29.08.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
07:51
Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen ekibi ile karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer, oynanan ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Bordo mavililer saha avantajını kullanarak St. Gallen'in sahasında mağlup edip tur adını Konferans Ligi'ne yazdırmak istiyor. Peki, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor - St. Gallen rövanş maçı canlı izle linki!