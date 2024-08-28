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Haberler Galeri Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:35

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında St. Gallen ile karşılaşacak. İsviçre'de gerçekleşen maç 0-0 beraberlikle son bulmuştu. Mücadelenin İstanbul ayağında mücadele edecek olan bordo mavili ekip galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı için geri sayım sürerken mücadelenin gerçekleşeceği yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Karşılaşmanın eşitlikle tamamlanması durumunda uzatmalar oynanacak, eşitliğin sürmesi sonucunda ise penaltı atışları gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!

TRABZONSPOR - ST. GALLEN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Bordo-mavililer, 0-0'ın rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımını ağırlıyor. Papara Park'ta oynanacak rövanş mücadelesi 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

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Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!

TS KONFERANS LİGİ MAÇI YAYIN KANALI!

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!


TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

İsviçre'de oynanan ilk karşılaşma golsüz berabere kalırken Trabzonspor tur hesapları yapmaya başladı.

Bordo-mavililer, Trabzon'da alacağı her türlü 1-0, 2-1, 2-0, 3-1, 3-2…. skorlu galibiyette adını Konferans Ligi'ne yazdıracak.

Karşılaşmanın beraberlikle tamamlanması durumunda 90 dakikanın ardından iki devreden oluşan 15'er dakikalık uzatmalar oynanacak.

Eşitliğin sürmesi durumunda kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!
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