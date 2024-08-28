Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
07:35
Trabzonspor St. Gallen rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS Konferans Ligi maçı yayın kanalı!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi rövanş maçında St. Gallen ile karşılaşacak. İsviçre'de gerçekleşen maç 0-0 beraberlikle son bulmuştu. Mücadelenin İstanbul ayağında mücadele edecek olan bordo mavili ekip galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?