Trabzonspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 24. Hafta maçları kapsamında Trabzonspor-Ümraniyespor'la yeşil sahada karşı karşıya gelecek. Ligin son 5 haftasında Abdullah Avcı yönetiminde 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 38 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, son sırada yer alan Ümraniyespor karşısında sahasında galip gelmek ve 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan mücadeleyi canlı yayında izlemek isteyenler detayları öğrenmek isteyerek Trabzonspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Trabzonspor-Ümraniyespor maçı gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri.