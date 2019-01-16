Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, altyapıdan yetişen oyuncularıyla umut verdi. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı. Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller 45. dakikada Caleb Ekuban ve 63. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi. Balıkesirspor Baltok'un tek golünü ise 48. dakikada Nizamettin Çalışkan attı. Trabzonspor'un Balıkesirspor Baltok karşısındaki 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu. Trabzonspor'un devre arası kampına giden genç oyunculardan Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu ile Trabzon'da takıma dahil edilen Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Tayyip Ebrar Cumur, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok maçında beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Toure'yi ilk 11'de oynatan Karaman, orta sahada ise Hasan Batuhan Artarslan'ın yanında Kamil Ahmet Çörekçi'ye şans vererek sürprize imza attı.