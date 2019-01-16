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umut verdi! Tam 14 oyuncu...

son 16 turu ilk maçında 'u 2-1 mağlup eden , altyapıdan yetişen oyuncularıyla umut verdi.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 23:11
Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

, son 16 turu ilk maçında 'u 2-1 mağlup etti ve tur için avantaj yakaladı.

Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller 45. dakikada Caleb Ekuban ve 63. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi.

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Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

'un tek golünü ise 48. dakikada Nizamettin Çalışkan attı.

Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

'un karşısındaki 21 kişilik kadrosunun 14'ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu.

Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu.

Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

'un devre arası kampına giden genç oyunculardan Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu ile 'da takıma dahil edilen Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Tayyip Ebrar Cumur, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor umut verdi! Tam 14 oyuncu...

Teknik direktör Ünal Karaman, maçında beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Toure'yi ilk 11'de oynatan Karaman, orta sahada ise Hasan Batuhan Artarslan'ın yanında Kamil Ahmet Çörekçi'ye şans vererek sürprize imza attı.

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