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'dan 'ye tarihi çalımı!

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Kıyasıya geçen 17 hafta sonunda Trabzonspor 32 puanla 3. sırada, Fenerbahçe ise 31 puanla 4. sırada yer aldı. İki takım da transfer çalışmalarına hız verirken, Trabzonspor ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak üzere... İşte flaş transfer harekatının ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:56
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Süper Lig'in ilk devresi, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesi ile tamamlandı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Sivasspor ilk yarıyı 37 puan ile zirvede tamamlamayı başarırken onu 33 puanla Medipol Başakşehir ve 32 puanla takip etti. 4 büyük kulüpten 4., Beşiktaş 5., Galatasaray ise 27 puanla ilk devreyi 7. sırada tamamladı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Ligde perdenin kapanmasının ardından kulüplerin, 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ikinci yarı öncesi, hareketliliği başladı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

4 Ocak'ta başlayacak olan tescil dönemi, özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, , Galatasaray ve oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Sezon başlangıcında olduğu gibi bazı isimlerde karşı karşıya gelen ligin dev ekiplerinden bu kez ve arasında kılıçlar çekildi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

İlk yarıda gösterdiği başarılı performansı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen ve son haftalardaki havayı kaybetmek istemeyen , özellikle savunma mevkine yapılacak takviyeler için arayışlarını sürdürüyordu.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Bu bağlamda birçok isim ile temaslarına devam eden iki dev kulüp bir isim için karşı karşıya...

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