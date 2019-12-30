Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye tarihi transfer çalımı!

Süper Lig'de ilk yarı sona erdi. Kıyasıya geçen 17 hafta sonunda Trabzonspor 32 puanla 3. sırada, Fenerbahçe ise 31 puanla 4. sırada yer aldı. İki takım da transfer çalışmalarına hız verirken, Trabzonspor ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak üzere... İşte flaş transfer harekatının ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 30.12.2019
11:56
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Süper Lig'in ilk devresi,
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe mücadelesi ile tamamlandı.
Sivasspor ilk yarıyı 37 puan ile zirvede tamamlamayı başarırken onu 33 puanla Medipol Başakşehir ve 32 puanla
Trabzonspor takip etti. 4 büyük kulüpten Fenerbahçe 4., Beşiktaş 5., Galatasaray ise 27 puanla ilk devreyi 7. sırada tamamladı.
Ligde perdenin kapanmasının ardından kulüplerin, 17 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ikinci yarı öncesi,
transfer hareketliliği başladı.
4 Ocak'ta başlayacak olan
transfer tescil dönemi, özellikle ligin 4 büyük ekibi olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oldukça hareketli bir transfer sezonu geçirecek gibi görünüyor.
Sezon başlangıcında olduğu gibi bazı isimlerde karşı karşıya gelen ligin dev ekiplerinden bu kez
Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında kılıçlar çekildi.
İlk yarıda gösterdiği başarılı performansı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen
Trabzonspor ve son haftalardaki havayı kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, özellikle savunma mevkine yapılacak takviyeler için arayışlarını sürdürüyordu.
Bu bağlamda birçok isim ile temaslarına devam eden iki dev kulüp bir isim için karşı karşıya...