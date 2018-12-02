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Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı

'da geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden futbolcu Ekuban, maçında attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. 'ın 'Annen vefat etti, istersen maça gelme' dediği Ekuban maçında oyuna sonradan girip Trabzonspor'u 83. dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0'la geçti.

Giriş Tarihi: 02.12.2018 01:36 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 01:37
Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı


'da geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden futbolcu Ekuban, maçında attığı gol sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. 'ın 'Annen vefat etti, istersen maça gelme' dediği Ekuban maçında oyuna sonradan girip Trabzonspor'u 83. dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıyan golü kaydetti. Trabzonspor, Kayserispor'u 2-0'la geçti.

Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda 'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, karşılaşmada gol perdesini açan Caleb Ekuban'ın fedakarlığı alkış topladı.

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Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı

Annesi Sabina Amissah'ın 26 Kasım Pazartesi günü geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İtalya'ya giden Ekuban, izinli olmasına ve teknik direktör 'ın kendisine 'Oynama' demesine rağmen mücadelesinin 21 kişilik kadrosunda yer almak istedi ve 74'üncü dakikada Olcay Şahan'ın yerine oyuna dahil oldu. Ekuban, mücadelede golsüz eşitlik sürerken 82'nci dakikada attığı gol ile bordo mavili takıma 3 puanı getirmeyi başardı. Golün ardından gözyaşlarına hakim olamayan İtalyan futbolcu, golü hayatını kaybeden annesine armağan etti. Ekuban bu fedakarlığı ile bordo mavili camia ve futbol kamuoyundan alkış topladı.

Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı

'YAPMAM GEREKENİ YAPTIM, ANNEMİ ANCAK BÖYLE GURURLANDIRABİLİRDİM"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ekuban, "Çok zor bir durumdu. Annemin ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı'nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkış vardır" ifadelerini kullandı..

Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı
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Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı
Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı
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