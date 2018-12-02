Trabzonsporlu Ekuban gözyaşlarını tutamadı

'YAPMAM GEREKENİ YAPTIM, ANNEMİ ANCAK BÖYLE GURURLANDIRABİLİRDİM"



Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ekuban, "Çok zor bir durumdu. Annemin ölümünün ardından yapmam gerekeni yaptım. Sahaya çıkıp, bütün duyguları bir kenara bırakıp, bunu bir golle taçlandırmak zorundaydım. Annemi ancak böyle gururlandırabilirdim. Tünel ne kadar karanlık gözükürse gözüksün, Tanrı'nın bizi hep gördüğüne inanmamız gerekiyor. Tünel ne kadar karanlık olursa olsun, hep bir çıkış vardır" ifadelerini kullandı..