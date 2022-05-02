Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:23
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
11:29
Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da taraftarlar kutlamalara devam ediyor. New York'taki ünlü Times Square'de horon tepen Trabzonspor taraftarı, Hollanda'nın Utrecht kentinde ise polisleri zafer kutlamalarına ortak edip birlikte tezahürat yaptı. Avrupa basını Trabzonspor'un şampiyonluğunu manşetlerine taşıdı. İşte Avrupa'daki Trabzonsporlu taraftarların ve basında yer alan manşetler...