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Haberler Galeri Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı
Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 11:29

Trabzonspor'un şampiyonluğu Avrupa'da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da taraftarlar kutlamalara devam ediyor. New York'taki ünlü Times Square'de horon tepen Trabzonspor taraftarı, Hollanda'nın Utrecht kentinde ise polisleri zafer kutlamalarına ortak edip birlikte tezahürat yaptı. Avrupa basını Trabzonspor'un şampiyonluğunu manşetlerine taşıdı. İşte Avrupa'daki Trabzonsporlu taraftarların ve basında yer alan manşetler...

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa’da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Trabzonspor'un tarihi zaferi sonrasında sadece Türkiye değil dünyanın dört bir yanındaki bordomavili taraftarlar sokaklara döküldü. Karadeniz ekibine gönül verenlerin yanı sıra diğer takım taraftarlarının da yurt dışındaki kutlamalara katılması dikkat çekti.

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa’da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Hollanda'nın Utrecht kentindeki sevinç gösterilerine müdahale etmek için gelen polisler de taraftarlarla birlikte kutlama yaparken, üçlü çektirip Trabzonspor'un zaferini tebrik etti.

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Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa’da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Almanya'da başta Berlin ve Köln olmak üzere neredeyse tüm şehirde kortejler yapılırken, caddeleri bordo-mavili bayraklar süsledi. New York'ta yaşayan Trabzonsporluların adresi ise Times Square oldu.

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa’da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Burada toplanan taraftarlar horon tepip tezahüratlar yaptı. Belçika'da Brüksel, İspanya'da Madrid, Avusturya'da Viyana, Fransa'da Paris ve İngiltere'de de Londra kutlamaların merkezi oldu.

Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu | Video

Trabzonspor’un şampiyonluğu Avrupa’da böyle kutlandı! Avrupa basını manşetlerine taşıdı

Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu New York'un ünlü Times Meydanı'nda horon teperek kutladı.

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