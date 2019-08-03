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  • Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

'un yeni forveti , Trabzon'a geldi

1.94 boyundaki Norveçli forvet 'u kadrosuna kattı. Daniel Sturridge'in oyalama taktiği sonrası rota değiştiren bordo-mavililer, Crystal Palace'tan Alexander Sörloth'u kiraladı.

Giriş Tarihi: 03.08.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 11:45
Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

1.94 boyundaki Norveçli forvet 'u kadrosuna kattı. Daniel Sturridge'in oyalama taktiği sonrası rota değiştiren bordo-mavililer, Crystal Palace'tan Alexander Sörloth'u kiraladı.

Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Forvet takviyesi için çalışan , uzun bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'den net bir yanıt alamayınca, rotasını alternatif isimlere çevirdi ve Crystal Palace'ın 23 yaşındaki golcü futbolcusu 'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un yeni trabsferi Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

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Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Geçen sezon Gent'te kiralık olarak forma giyen Norveçli oyuncu için İngiliz kulübüyle temasa geçen Karadeniz ekibi, kiralama teklifinde bulundu.

Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Alınan olumlu yanıt sonrası futbolcuyla görüşmeleri başlatan , Sörloth'u da ikna etti.

Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Dün gece Trabzon'a gelen oyuncunun bugün resmi imzayı atacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

BABASI BURSA'DA FORMA GİYDİ

2017-2018 sezonu başında FC Midtjyland kulübünden Crystal Palace'a 9 milyon Euro'ya transfer olan 1.94 boyundaki , geçen sezon Belçika ekibi Gent'e kiralandı.

Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Türkiye'ye yabancı olmayan 23 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi futbolcu olan babası Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.

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