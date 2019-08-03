Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Trabzonspor 1.94 boyundaki Norveçli forvet Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı. Daniel Sturridge'in oyalama taktiği sonrası rota değiştiren bordo-mavililer, Crystal Palace'tan Alexander Sörloth'u kiraladı. Trabzonspor 1.94 boyundaki Norveçli forvet Alexander Sörloth'u kadrosuna kattı. Daniel Sturridge'in oyalama taktiği sonrası rota değiştiren bordo-mavililer, Crystal Palace'tan Alexander Sörloth'u kiraladı. Forvet takviyesi için çalışan Trabzonspor, uzun bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'den net bir yanıt alamayınca, rotasını alternatif isimlere çevirdi ve Crystal Palace'ın 23 yaşındaki golcü futbolcusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Trabzonspor'un yeni trabsferi Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı Geçen sezon Gent'te kiralık olarak forma giyen Norveçli oyuncu için İngiliz kulübüyle temasa geçen Karadeniz ekibi, kiralama teklifinde bulundu. Alınan olumlu yanıt sonrası futbolcuyla görüşmeleri başlatan Trabzonspor, Sörloth'u da ikna etti. Dün gece Trabzon'a gelen oyuncunun bugün resmi imzayı atacağı öğrenildi. BABASI BURSA'DA FORMA GİYDİ 2017-2018 sezonu başında FC Midtjyland kulübünden Crystal Palace'a 9 milyon Euro'ya transfer olan 1.94 boyundaki Alexander Sörloth, geçen sezon Belçika ekibi Gent'e kiralandı. Türkiye'ye yabancı olmayan 23 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi futbolcu olan babası Goran Sörloth, 1993-94 sezonunda Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.