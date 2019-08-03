Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth, Trabzon'a geldi

Forvet takviyesi için çalışan Trabzonspor, uzun bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'den net bir yanıt alamayınca, rotasını alternatif isimlere çevirdi ve Crystal Palace'ın 23 yaşındaki golcü futbolcusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un yeni trabsferi Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı