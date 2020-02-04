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  • Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

'un yıldızı sosyal medyayı salladı!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth gollerine devam ediyor. Süper Lig'in 20'inci haftasında Fenerbahçe galibiyetinde büyük rol oynayan Norveçli golcü, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Sörloth, Trabzonspor'un 5-0 kazandığı karşılaşmada 2 gol atmayı başardı. Sörloth'un bu performansı sosyal medyada da olay oldu. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 22:35 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 22:48
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!

gollerine 'nda da devam ediyor. 'un yıldızı bordo-mavililerin 5-0 kazandığı Erzurumspor maçında 2 gol atmayı başardı. Yıldız futbolcu sosyal medyada da olay oldu. İşte o paylaşımlar...

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
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Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı!
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