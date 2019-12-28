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  • Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

'un yıldızı geceye damga vurdu! ...

Süper Lig'in 17'inci haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bordo-mavililerde yine öne çıkan isim Norveçli golcü Alexander Sörloth oldu. Yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performansıyla Trabzonspor taraftarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu ayrıca sosyal medyada da gündem oldu. Yıldız futbolcu ile ilgili bir çok yorum yapıldı...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 19:58 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 20:02
Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden 'da kadro değişmedi. Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11'e bu hafta da görev verdi.

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

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Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

ABDULKADİR'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu. Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

AĞAOĞLU MÜZEDE AÇILIŞTA

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi'nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı. Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

Başkan Ahmet Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun da günün anısına katılımcılara plaket hediye etti.

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.
Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor'un yıldızı Sörloth geceye damga vurdu! Vedat Muriç...

SÖRLOTH MAÇA DAMGA VURDU

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında attığı golden sonra bu haftayı da boş geçmedi. Yıldız futbolcu Kayserispor karşısında 2 gol 1 asistlik performansla oynadı.

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