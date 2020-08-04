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Transferde son dakika: 'dan 'ye dev çalım!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını aldı. Aslan, Arda Turan transferini bitirirken sarı-lacivertlilere imza atmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isimle de 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:00
Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte 'ın transfer gündemi ve yaşananlar...

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Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de 'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda forması giyecek.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Yunan ekibi 'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gelecek günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!

Tüm bu transferlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölen, her gün hakkında birçok haber çıkan eski yıldız için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler...

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