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Galeri Transferde son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını aldı. Aslan, Arda Turan transferini bitirirken sarı-lacivertlilere imza atmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isimle de 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Giriş Tarihi: 04.08.2020
11:59
Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
12:00
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Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.
Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların
transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar...
Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda
Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.
Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de
Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.
Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar,
TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.
Yunan ekibi
Olympiakos'tan ayrılan Omar Elabdellaoui ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gelecek günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
Tüm bu transferlerin yanı sıra sarı-kırmızılı taraftarları ikiye bölen, her gün hakkında birçok haber çıkan eski yıldız
Arda Turan için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler...