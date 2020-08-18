Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Transferde son dakika: 'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündemine almıştı. Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncuya sıcak bakan Fatih Terim, yönetimden teklifte bulunulmasını istemişti. Galatasaray'ın yaptığı teklif ise şoke etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 09:24
Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılılar, son günlerde transferde oldukça atak bir görüntü çiziyor.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Şu ana dek , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geniş bir kadroyla yola devam etmek isterken, flaş bir hamlesi gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

ile sözleşmesi biten ve şu anda bonservisi elinde bulunan milli futbolcu , sarı-kırmızılıların gündemine girdi.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Milliyet'in haberine göre; Teknik Direktör 'in geniş kadroda Mehmet'in takım için faydalı olacağını düşündüğü ve uygun mali şartlarda 30 yaşındaki futbolcuya sıcak baktığı belirtildi.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Tecrübeli oyuncunun da 'a olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirildi.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Ancak 'nin geçmişte yaşadığı sakatlıklar, sarı-kırmızılıların bu isme mesafeli yaklaşmasına yol açtı.

Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Oyuncunun müzmin sakat olabileceği korkusuyla dikkatli hareket eden sarı-kırmızılılar, garanti ücretini çok düşük tutarak milli futbolcuyu renklerine katmanın hesaplarını yapıyor.

SON DAKİKA