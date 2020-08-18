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Transferde son dakika: Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Şok rakam

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, flaş bir ismi gündemine almıştı. Fenerbahçe'de bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncuya sıcak bakan Fatih Terim, yönetimden teklifte bulunulmasını istemişti. Galatasaray'ın yaptığı teklif ise şoke etti. İşte detaylar...