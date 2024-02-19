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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…
Giriş Tarihi: 19.02.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 23:26

Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde 26. hafta maçlarının ardından gol krallığı yarışı bir kez daha güncellendi. Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ederken sürpriz bir isim de zirveye oynuyor. Futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği gol krallığı yarışında birçok futbolcu sezonu en tepede tamamlamak için yarışıyor. İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı 26. hafta maçlarıyla devam etti. Zirve yarışının alev aldığı ligde gol krallığı da büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

26. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdürken gol krallığı yarışı da adeta alev aldı. İşte gol krallığında son durum…

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Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

Nuno Da Costa (Kasımpaşa) | 9 gol

Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 9 gol

Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | 9 gol

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