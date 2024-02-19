Giriş Tarihi: 19.02.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
23:26
Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışında büyük sürpriz! Zirve kızışmaya başladı: İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…
Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde 26. hafta maçlarının ardından gol krallığı yarışı bir kez daha güncellendi. Mauro Icardi ve Edin Dzeko arasında kıyasıya yarış devam ederken sürpriz bir isim de zirveye oynuyor. Futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği gol krallığı yarışında birçok futbolcu sezonu en tepede tamamlamak için yarışıyor. İşte 26. haftanın ardından gol krallığında son durum…