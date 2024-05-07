Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
16:46
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta dünkü Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasıyla son buldu. Şampiyonluk yolunda ümitleri tükenen sarı lacivertliler karşılaşmayı 0-0 tamamladı ve iki puanı sahada bıraktı. Küme düşme krizinde olan Konyaspor ise kümede kalmak adına bir puan aldı. Önümüzdeki maçlarla birlikte şampiyon olan takım, bir alt lige düşen takım belli olacak. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...