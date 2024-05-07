TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın geride kalmasının ardından maç sonuçları ve puan durumu netleşti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta, Fenerbahçe golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. 2023-2024 futbol sezonunun bitmesine kısa bir süre kala kalan maçlar sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de kalan maçlar hangileri, puan durumu ne? İşte, ayrıntılar