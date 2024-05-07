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Haberler Galeri TRENDYOL SÜPER LİG'DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:46

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta dünkü Konyaspor Fenerbahçe karşılaşmasıyla son buldu. Şampiyonluk yolunda ümitleri tükenen sarı lacivertliler karşılaşmayı 0-0 tamamladı ve iki puanı sahada bıraktı. Küme düşme krizinde olan Konyaspor ise kümede kalmak adına bir puan aldı. Önümüzdeki maçlarla birlikte şampiyon olan takım, bir alt lige düşen takım belli olacak. Peki, 2023-24 sezonu Trendyol Süper Lig güncel puan durumu nedir? İşte, takımların puan durumu...

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın geride kalmasının ardından maç sonuçları ve puan durumu netleşti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta, Fenerbahçe golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. 2023-2024 futbol sezonunun bitmesine kısa bir süre kala kalan maçlar sorgulanıyor. Peki, Süper Lig'de kalan maçlar hangileri, puan durumu ne? İşte, ayrıntılar

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

1. GALATASARAY - 96

2. FENERBAHÇE - 90

3. TRABZONSPOR - 58

4. BAŞAKŞEHİR - 55

5. BEŞİKTAŞ - 54

6. ALANYASPOR - 49

7. KASIMPAŞA - 49

8. ÇAYKUR RİZESPOR - 49

9. SİVASSPOR - 48

10. ANTALYASPOR - 45

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TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

11. ADANA DEMİRSPOR - 44

12. SAMSUNSPOR - 42

13. KAYSERİSPOR - 41

14. ANKARAGÜCÜ - 39

15. KARAGÜMRÜK - 37

16. KONYASPOR - 37

17. GAZİANTEP F.K - 35

18. HATAYSPOR - 34

19. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL - 33

20. İSTANBULSPOR – 16

TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

SÜPER LİG 35. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 1 CORENDON ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
İSTANBULSPOR A.Ş. 0 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
MONDİHOME KAYSERİSPOR 2 - 2 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
YILPORT SAMSUNSPOR 3 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 4 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 1 - 1 ATAKAŞ HATAYSPOR
GALATASARAY A.Ş. 6 - 1 EMS YAPI SİVASSPOR
BITEXEN ANTALYASPOR 1 - 2 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
TÜMOSAN KONYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
TRENDYOL SÜPER LİG’DE 36.HAFTA PUAN DURUMU: Süper Lig’de son durum ne? İşte, güncel puan tablosu

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

36. hafta: Fenerbahçe - Kayserispor

37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

38. hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor

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