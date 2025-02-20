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Haberler Galeri TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:23

TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off aşamasında oynanacak rövanş karşılaşmalarında Türk temsilcileri TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden takip edilebiliyor. Futbolseverler Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını için saatlerini ayarladı. 20 Şubat bugün oynanacak sarı kırmızılıların karşılaşması evde takip edilirken ondan hemen sonra başlayacak sarı lacivertli ekibin maçı deplasmandan ekranlara gelecek. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı, yayın akışı programı ve frekans bilgisi...

TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 canlı maç izle seçeneği ile ekran başına geçen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları rövanşlardan galibiyet bekliyor. Televizyon karşısına geçemeyenler internetten erişebilen Tabii platformu üzerinden de TRT 1'de maç yayınını izleyebiliyor. Karşılaşmalar için 20.45 ve 23.00 saatlerine alarm kuruldu. İşte, TRT 1 canlı izle HD...

TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 YAYIN AKIŞI - BUGÜN MAÇLAR SAAT KAÇTA?

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"
23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"
01.00 Bir Zamanlar İstanbul
03.35 Seksenler
05.05 Lingo Türkiye

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TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 CANLI İZLE

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TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Orta Asya 11958 27500 5/6 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 11096 30000 5/6 TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11919 24444 3/4 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 11054 30000 3/4 TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11492 30000 3/4 Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 10928 30000 5/6 Digiturk
Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
Iptv GizzMedia SD Avrupa
Iptv AtaLine SD Hollanda
Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
Webtv Tivibu SD Web Ağı
Mobil TV GSM, Mobil Platformlar SD Gsm Ağı
TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, 4 farklı galibiyet etmesi halinde tur atlayacak. Maçın 3 faklı bitmesi halinde ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Diğer tüm ihtimallerde Galatasaray lige veda edecek.

Maçta Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

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