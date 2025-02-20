TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 canlı maç izle seçeneği ile ekran başına geçen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları rövanşlardan galibiyet bekliyor. Televizyon karşısına geçemeyenler internetten erişebilen Tabii platformu üzerinden de TRT 1'de maç yayınını izleyebiliyor. Karşılaşmalar için 20.45 ve 23.00 saatlerine alarm kuruldu. İşte, TRT 1 canlı izle HD...