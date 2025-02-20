TRT 1 canlı izle HD: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı ve Anderlecht - Fenerbahçe maçı canlı yayını TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 FREKANS BİLGİSİ
|Türksat 4A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Orta Asya
|11958
|27500
|5/6
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Orta Asya
|11096
|30000
|5/6
|TRT Paketi
|Türksat 2A Uydusu (42°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Avrupa
|11919
|24444
|3/4
|TRT Paketi
|Türksat 3A Uydusu (42°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Avrupa
|11054
|30000
|3/4
|TRT HD Paketi
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|SD
|Türkiye-Avrupa
|11492
|30000
|3/4
|Digiturk
|Eutelsat W3A Uydusu (7°E)
|Türksat
|HD
|Türkiye-Avrupa
|10928
|30000
|5/6
|Digiturk
|Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli)
|Skynet Stream
|SD
|Kuzey Amerika
|11960-11867
|Karasal
|TRT Vericiler
|SD
|Türkiye
|Digiturk
|Digiturk
|SD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 23
|Digiturk
|Digiturk
|HD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 323
|D-Smart
|D-Smart
|SD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 426
|D-Smart
|D-Smart
|HD
|Türkiye-Avrupa
|Kanal 26
|Dijital Kablo
|Kablo TV
|SD
|Türkiye
|Kanal 900
|Dijital Kablo
|Kablo TV
|HD
|Türkiye
|Kanal 22
|Analog Kablo
|Türksat
|SD
|Türkiye
|Kanal2S 04
|Iptv
|Tivibu
|SD
|Türkiye
|Kanal 22
|Iptv
|Tivibu
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|Türkiye
|Kanal 9
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|GSM, Mobil Platformlar
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