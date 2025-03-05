TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. Milli yıldızların da takip edileceği maçlarda Hakan Çalhanoğlu için Feyenoord - Inter maçına dönülürken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica-Barcelona maçında seyredilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz kanalda yerini alıyor. İşte, TRT 1 canlı maç izle linki: