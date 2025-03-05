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Haberler Galeri TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 14:49

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundan önemli karşılaşmalar TRT 1'de takip edilecek. Çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek takımları canlı takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında yerini alıyor. 5 Mart 2025 yayın akışına göre bugün şifresiz olarak Feyenoord - Inter ve Benfica-Barcelona maçı canlı yayın ile takip edilecek. TRT 1 canlı izle HD seçeneği ile takip edilirken maç saatleri de kontrol ediliyor. İşte, TRT 1 canlı maç izle linki:

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

TRT 1 canlı izle ekranı başında yerler alındı. Milli yıldızların da takip edileceği maçlarda Hakan Çalhanoğlu için Feyenoord - Inter maçına dönülürken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Benfica-Barcelona maçında seyredilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz kanalda yerini alıyor. İşte, TRT 1 canlı maç izle linki:

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 5 MART ÇARŞAMBA

14.35 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.55 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.20 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Feyenoord-Inter"

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Benfica-Barcelona"

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

BUGÜNKÜ UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

20.45 Feyenoord – Inter

23.00 Bayern Münih – Leverkusen

23.00 Benfica – Barcelona

23.00 PSG - Liverpool

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

TRT 1 CANLI İZLE

Feyenoord - Inter maçı canlı izle ve Benfica-Barcelona maçı maçı canlı izle araştırmalarına hız kazandıran futbolseverler aşağıdaki linkten maçların yayınını takip edebilir:

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE ve YAYIN AKIŞI: UEFA Şampiyonlar Ligi Feyenoord-Inter ve Benfica-Barcelona maçı TRT 1 canlı izle ekranı

TRT 1 FREKANS BİLGİSİ

Türksat 4A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Orta Asya 11958 27500 5/6 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Orta Asya 11096 30000 5/6 TRT Paketi
Türksat 2A Uydusu (42°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11919 24444 3/4 TRT Paketi
Türksat 3A Uydusu (42°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 11054 30000 3/4 TRT HD Paketi
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat SD Türkiye-Avrupa 11492 30000 3/4 Digiturk
Eutelsat W3A Uydusu (7°E) Türksat HD Türkiye-Avrupa 10928 30000 5/6 Digiturk
Galaxy19 (97°W)(8 Saat Gecikmeli) Skynet Stream SD Kuzey Amerika 11960-11867
Karasal TRT Vericiler SD Türkiye
Digiturk Digiturk SD Türkiye-Avrupa Kanal 23
Digiturk Digiturk HD Türkiye-Avrupa Kanal 323
D-Smart D-Smart SD Türkiye-Avrupa Kanal 426
D-Smart D-Smart HD Türkiye-Avrupa Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Türkiye Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Türkiye Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Türkiye Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Türkiye Kanal 22
Iptv Tivibu HD Türkiye Kanal 9
Iptv GizzMedia SD Avrupa
Iptv AtaLine SD Hollanda
Webtv TRT Sitesi SD Web Ağı
Webtv Tivibu SD Web Ağı
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