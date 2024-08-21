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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:38

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakları bu yıl TRT'ye aitken, TRT 1 yayın akışı ile 21 Ağustos günün önemli karşılaşmaları da belli oldu. Avrupa'da Galatasaray yeni sezonda ilk maçına İsviçre ekibi Young Boys karşısında çıkarken, karşılaşma TRT 1 ve Tabii ile izleyenlerle buluşacak. Bu kapsamda maçı kesintisiz takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle araştırmalarına başladı. TRT 1 ve Tabii dijital platformunda Şampiyonlar Ligi canlı yayını gerçekleşecek. İşte, TRT 1 canlı izle ile Young Boys Galatasaray maçı canlı yayın linki!

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile mücadele edecek. Türk temsilcilerimizin Avrupa maçları 3 yıl süreyle TRT ekranlarında olacak. Buna göre Young Boys Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz, kesintisiz ve HD olarak yayınlanacak. Bu kapsamda Young Boys - Galatasaray maçını takip etmek isteyenler TRT 1 canlı yayın izle linki araştırıyor. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Young Boys - Galatasaray maçı, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü yani bu akşam Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda oynanacak.

Heyecan dolu karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

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TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!

TRT 1 YAYIN AKIŞI | 21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

05.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.10 Şehirden Uzakta

09.25 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.20 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Kaçış Yok"

22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Karş. "Young Boys-Galatasaray"

00.10 Yabancı Sinema "Gol 2"

02.00 Yaşam Başka Yerde

02.30 Gönül Dağı

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Young Boys - Galatasaray maçı, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ HD | Young Boys Galatasaray maçı şifresiz TRT 1 ve Tabii Şampiyonlar Ligi canlı yayın izle!

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ NELER?

  • Türksat 4A Uydusu (42°E), Türksat, HD, Türkiye-Orta Asya, 11958 MHz, 27500 SR, 5/6 FC, TRT Paketi
  • Türksat 3A Uydusu (42°E), Türksat, SD, Türkiye-Orta Asya, 11096 MHz, 30000 SR, 5/6 FC, TRT Paketi
  • Türksat 2A Uydusu (42°E), Türksat, SD, Türkiye-Avrupa, 11919 MHz, 24444 SR, 3/4 FC, TRT Paketi
  • Türksat 3A Uydusu (42°E), Türksat, HD, Türkiye-Avrupa, 11054 MHz, 30000 SR, 3/4 FC, TRT HD Paketi
  • Eutelsat W3A Uydusu (7°E), Türksat, SD, Türkiye-Avrupa, 11492 MHz, 30000 SR, 3/4 FC, Digiturk
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