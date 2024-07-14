TRT 1 CANLI İZLE İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI || İspanya İngiltere maçı canlı yayın ile TRT 1 izle ekranında!

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 İspanya İngiltere final maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Yarı finalde Fransa'yı deviren İspanya ve Hollanda karşısında zafere ulaşan İngiltere finalde karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları İngiltere İspanya maçı canlı izle ekranı başında 22.00'da yerini alıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte EURO 2024 finali için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.