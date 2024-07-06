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Haberler Galeri TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:54

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!

EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Günün maç fikstürünün belli olmasıyla TRT 1 canlı izle araştırmaları hız kazandı. Bugün EURO 2024 maç programında ilk karşılaşma saat 19.00'da, ikinci karşılaşma ise saat 22.00'da olacak. Bu önemli karşılaşmaları yakından izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 canlı izle araştırmalarına yöneldi. Türkiye maçı için heyecan dorukta. İşte, TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki!

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!

TRT 1 canlı izle gündemde! Türkiye-Hollanda ve İngiltere - İsviçre maçına ev sahipliği yapan kanal, bugün TRT 1 yayın akışı ile günün maçlarını şifresiz naklen yayınlayacak. EURO 2024 maçlarını bünyesinde yayınlayan TRT 1 için canlı izle, frekans bilgileri araştırmaları Hollanda Türkiye maçı öncesinde hız kazandı. İşte, TRT 1 canlı izle linki ve frekans bilgileri!

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!

EURO 2024 BUGÜNKÜ MAÇLAR

Euro 2024 - Çeyrek Final

  • 19:00 İngiltere - İsviçre (TRT 1)
  • 22:00 Hollanda - Türkiye (TRT 1)
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TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!

TRT 1 YAYIN AKIŞI MAÇ PROGRAMI

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İngiltere-İsviçre"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Türkiye"

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!

EURO 2024 MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) canlı yayın izle ekranını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI MİLLİ MAÇ İZLE || EURO 2024 TRT 1 canlı şifresiz izle, kesintisiz, şifresiz, HD!

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC ¾

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