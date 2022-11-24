TRT 1 Dünya Kupası frekans nasıl ayarlanır? Katar Dünya Kupası TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır?

TRT 1 Dünya Kupası frekansı güncelleme sebebiyle birçok vatandaş, Katar Dünya Kupası 2022 maçlarının ilk bölümlerini kaçırıyor. Bu sebeple TRT 1 frekans nasıl ayarlanır sorusu yanıt arıyor. Katar Ekvador maçıyla başlayan heyecan, 24 Kasım 2022 günü devam ediyor. Yarın, Dünya Kupası grupları ilk maçları tamamlanacak. TRT 4k, TRT Spor ve TRT 1 frekans güncelleme bu tarihler içinde önem arz ediyor. Peki, Dünya Kupası TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 Dünya Kupası frekans nasıl ayarlanır? İşte detaylar…