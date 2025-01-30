Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:59
TRT 1 SİNYAL YOK HATASI ÇÖZÜMÜ || TRT 1 frekans ayarı nereden yapılır, sinyal yok hatası nasıl çözülür?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geliyor. 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak olan bu kritik mücadele canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, yayın kesintisi yaşamamak için maç öncesinde TRT 1 frekans ayarlarını kontrol ediyor. Peki, TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır, sinyal yok sorunu nasıl çözülür?İşte, TRT 1 Türksat 4A frekans bilgileri.