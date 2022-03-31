Giriş Tarihi: 31.03.2022 18:22
Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
18:23
Tüm gözler Arda Güler'in üzerinde! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...
Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla hünerlerini göstermeye başladı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Türk futbolunun önemli oyuncuları arasına gireceğine kesin gözüyle bakılan Arda Güler, Fenerbahçe taraftarlarını da oldukça heyecanlandırıyor. U17 milli takımında da forma giymeye başlayan Arda Güler, dünya devlerini peşinden koşturacak.