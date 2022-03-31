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Haberler Galeri Tüm gözler Arda Güler'in üzerinde! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...
Giriş Tarihi: 31.03.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 18:23

Tüm gözler Arda Güler'in üzerinde! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...

Fenerbahçe'nin, Gençlerbirliği altyapısından kadrosuna kattığı genç yıldız oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla hünerlerini göstermeye başladı. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Türk futbolunun önemli oyuncuları arasına gireceğine kesin gözüyle bakılan Arda Güler, Fenerbahçe taraftarlarını da oldukça heyecanlandırıyor. U17 milli takımında da forma giymeye başlayan Arda Güler, dünya devlerini peşinden koşturacak.

Tüm gözler Arda Güler’in üzerinde! Fenerbahçe’nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...

Fenerbahçe'de ilk olarak Vitor Pereira ile forma giymeye başlayan Arda Güler, İsmail Kartal döneminde bulduğu şansları iyi değerlendirerek sarı-lacivertli taraftarların da gözüne girdi.

Tüm gözler Arda Güler’in üzerinde! Fenerbahçe’nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...

Futbolseverler açısından oldukça heyecan verici bir performans ortaya koyan Arda Güler, U17 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer almaya başladı.

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Tüm gözler Arda Güler’in üzerinde! Fenerbahçe’nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...

Bu sezonun kalan döneminde ve gelecek sezon içerisinde çok daha sıklıkla forma giymesi beklenen Arda Güler, şimdiden dünya devlerini peşine taktı.

Tüm gözler Arda Güler’in üzerinde! Fenerbahçe’nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Arda Güler, son olarak U17 Milli Takımı'nın oynadığı Elit Tur grup maçlarında şov yaptı.

Tüm gözler Arda Güler’in üzerinde! Fenerbahçe’nin genç yıldızı, devleri peşinden koşturacak...

Arda attığı bir gole rağmen 3-2'lik Sırbistan yenilgisine engel olamasa da Galler ve Slovenya galibiyetlerinde başroldeydi.

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