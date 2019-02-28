Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

Avni Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, unvan maçına iyi hazırlanarak çıktığını dile getirerek, "Kazanacağımıza inanıyorduk, çok iyi hazırlanmıştık. Çok az kalmıştı, kemeri ellerimizle tutmuştuk ama haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar. Fakat halkımıza da söylüyorum, hiç merak etmesinler. Biz lobi çalışmalarında güçlüyüz. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Zaten ertesi gün Meksika'ya gidip, rövanş başvurusunu yaptık. Hiç kimse merak etmesin, inşallah hakkımızı alacağız. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.