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Türk boksör 'a coşkulu karşılama

Dünya Boks Konseyi () süper orta sıklet unvan maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li Anthony Dirrell'a yenilen Türk boksör , "Haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar." dedi.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 23:28
Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

ABD'nin New York kentinden menajeri Ahmet Öner ile İstanbul'a gelen 'ı, Atatürk Havalimanı'nda yakınları ile bir grup bokssever karşıladı.

Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, unvan maçına iyi hazırlanarak çıktığını dile getirerek, "Kazanacağımıza inanıyorduk, çok iyi hazırlanmıştık. Çok az kalmıştı, kemeri ellerimizle tutmuştuk ama haksız bir şekilde elimizden kemeri aldılar. Fakat halkımıza da söylüyorum, hiç merak etmesinler. Biz lobi çalışmalarında güçlüyüz. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Zaten ertesi gün Meksika'ya gidip, rövanş başvurusunu yaptık. Hiç kimse merak etmesin, inşallah hakkımızı alacağız. Şampiyonluk sadece ertelendi. O şampiyonluk inşallah Türkiye'ye gelecek." diye konuştu.

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Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

Rövanş için yaptıkları başvurunun birkaç hafta içinde sonuçlanacağını aktaran , bu süreçte çok destek gördüğünü belirterek, "Herkese teşekkür ediyorum. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Yine söylüyorum, bir şey kaybetmedik. Sadece şampiyonluk ertelendi." ifadelerini kullandı.

Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

'ın, ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anthony Dirrell ile yaptığı maçın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açılmış, kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini belirtmişti.

Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

Kaş açılmasının 'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirmişti.

Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama

ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 () ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak süper orta sıklet kemerinin sahibi olmuştu

Türk boksör Avni Yıldırım'a coşkulu karşılama
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