Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

HALUK YILDIRIM: "SON KEZ SEYİRCİMİZLE BİRLİKTE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ise güne üzücü bir haberle başladıklarını vurgulayarak, "TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku ağabeyimizi kaybettik. Utku ağabeyimize Allah'tan rahmet, Ömer Onan başta olmak üzere Onan ailesine başsağlığı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

FIBA Dünya Kupası grup elemelerinde son iki maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Yıldırım, "Sonuçta iki resmi müsabaka, ikisini de kazanmak istiyoruz. Türk Milli Takımı, dünya sıralamasında 17. sırada, hedefimiz ilk 10'un içine girmek, bu nedenle önemli maç. Ankaralı basketbolseverler her zaman bizi destekliyor. Yaklaşık 1 ay önce satışa çıkan biletlerin hepsi tükendi. Bir kez daha Ankaralı basketbolseverlere teşekkür ediyoruz. Cuma akşamı Çin'e gitmeden son kez seyircimizle birlikte kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadroyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, şunları aktardı:

"14 kişilik kadroda 2 oyuncumuz Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçı var. Doğuş Balbay ile ilgili Anadolu Efes Menajeri Alper Yılmaz ile görüşmüştük. Kupa maçından sonra takımında kalacaktı. Perşembe günü oynayacakları maçtan sonra bize katılacak. Dünkü Türkiye Kupası final maçında yabancı oyuncuları sakatlandı. Maç sonrası Metecan Birsen ile ilgili istekleri oldu, biz de uygun gördük. Metecan ve Doğuş ile perşembe akşamı Olympiakos maçı sonrasında cuma günkü maçta beraber olacağız."