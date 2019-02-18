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  • Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

Başantrenörü 'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

, 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda yer almayı garantiledi. Eleme etabının son iki maçında 22 Şubat Cuma günü Slovenya ve 25 Şubat Pazartesi günü İspanya ile karşılaşacak millilerde, başantrenör , takım kaptanı ve TBF Milli Takımlar Direktörü açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 20:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 21:10
Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

Başantrenörü , 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 11. maçında 22 Şubat Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda Slovenya'yı konuk edecekleri maç öncesi Ankaralı basketbol severleri FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milli takıma destek olmaya çağırdı.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

Ankara Spor Salonu'nda yapılan medya gününde görüşlerini açıklayan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , FIBA Dünya Kupası Elemelerinde kalan son 2 maç için toplandıklarını belirterek, "Lider olabilme hesapları yapmak çok büyük mutluluk." dedi.

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Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantilemenin federasyon başkanı, yönetim kurulu, teknik ekip ve oyuncular olarak tüm camiayı sevindirdiğini dile getiren Sarıca, "Oynayacağımız iki milli maç var ve sonuçta bunlar resmi karşılaşma. Sezonun yine çalkantılı bir dönemi çünkü bazı oyuncularımız var bazıları yok. İki maçı da kazanmak için sahada olacağız. O günkü kadromuz nasıl olacak çok belli değil ama kim olursa olsun önce Slovenya'yı sonra da İspanya'yı yenerek grubu birinci olarak bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

Ankara seyircisine de değinen Sarıca, "Bu başarıyı hep beraber burada kutlamalıyız bence. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda Ankara seyircisi bizimle beraber salonda oldu. Heyecanı ve stresi çok yüksek maçlardı. Sonuçta Dünya Kupası'na giden milli takımı alkışlamalarına, bizim coşkumuza ortak olmalarına bizim de ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

HALUK YILDIRIM: "SON KEZ SEYİRCİMİZLE BİRLİKTE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü ise güne üzücü bir haberle başladıklarını vurgulayarak, "TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku ağabeyimizi kaybettik. Utku ağabeyimize Allah'tan rahmet, Ömer Onan başta olmak üzere Onan ailesine başsağlığı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

FIBA Dünya Kupası grup elemelerinde son iki maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Yıldırım, "Sonuçta iki resmi müsabaka, ikisini de kazanmak istiyoruz. Türk Milli Takımı, dünya sıralamasında 17. sırada, hedefimiz ilk 10'un içine girmek, bu nedenle önemli maç. Ankaralı basketbolseverler her zaman bizi destekliyor. Yaklaşık 1 ay önce satışa çıkan biletlerin hepsi tükendi. Bir kez daha Ankaralı basketbolseverlere teşekkür ediyoruz. Cuma akşamı Çin'e gitmeden son kez seyircimizle birlikte kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadroyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, şunları aktardı:

"14 kişilik kadroda 2 oyuncumuz Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçı var. Doğuş Balbay ile ilgili Anadolu Efes Menajeri Alper Yılmaz ile görüşmüştük. Kupa maçından sonra takımında kalacaktı. Perşembe günü oynayacakları maçtan sonra bize katılacak. Dünkü Türkiye Kupası final maçında yabancı oyuncuları sakatlandı. Maç sonrası Metecan Birsen ile ilgili istekleri oldu, biz de uygun gördük. Metecan ve Doğuş ile perşembe akşamı Olympiakos maçı sonrasında cuma günkü maçta beraber olacağız."

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

SEMİH ERDEN: "HER MAÇ HEDEFİMİZ VAR"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı ise kampa yeni başladıklarını ve herkeste bunun heyecanı olduğunu belirterek, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan Ankaralı basketbol severlere çağrı

İlk kez böyle bir rahatlığın söz konusu olduğuna dikkati çeken Semih, şunları kaydetti:

"Önümüzde iki maçımız var ve Dünya Kupası'nı garantiledik. Hem bunun mutluluğunu yaşıyor hem de Slovenya maçında taraftarlarımıza keyifli basketbol izletmek istiyoruz. Onlarla bu mutluluğu paylaşmayı ve Slovenya maçını kazanmayı hedefliyoruz. Bunu da taraftarlarımıza armağan etmiş olacağız. Bizim her maç hedefimiz var. Bu hedefi her ne kadar garantilesek de önümüzdeki maçları kazanarak, grup birinciliğini almayı amaçlıyoruz. İki maçı da kazanarak gülen taraf olmak istiyoruz."

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