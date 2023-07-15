TÜRKİYE ABD MAÇI CANLI İZLE TRT Spor ekranı! FIVB 2023 Milletler Ligi yarı final Türkiye ABD voleybol maçı canlı yayın izle

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi çeyrek final maçında İtalya ile karşılaştı.

Rakibini, 25-20, 25-15 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları yarı final maçı için ABD ile karşı karşıya gelecek.

İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye ABD voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar şöyle;