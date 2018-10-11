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- muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, hazırlık maçında bu akşam 'i ağırlayacak.

Çaykur Didi Stadında saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi TRT1 naklen ekrana getirecek. Karşılaşmanın hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev.

Bosna Hersek müsabakası, Pazar günü Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile deplasmanda oynayacağımız maçın provası niteliğini taşıyor.

Ev sahibi Rusya, 'de oynanan ilk karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, gruptaki diğer mücadelede ise dış sahada İsveç'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 10:23
Türkiye - Bosna Hersek muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, hazırlık maçında bu akşam 'i ağırlayacak. Çaykur Didi Stadında saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi TRT1 naklen ekrana getirecek. Karşılaşmanın hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev.

Türkiye - Bosna Hersek muhtemel 11'leri

müsabakası, Pazar günü Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile deplasmanda oynayacağımız maçın provası niteliğini taşıyor. Ev sahibi Rusya, 'de oynanan ilk karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, gruptaki diğer mücadelede ise dış sahada İsveç'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

İşte muhtemel 11'ler...

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