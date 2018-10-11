Türkiye - Bosna Hersek muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında bu akşam Bosna Hersek'i ağırlayacak.
Çaykur Didi Stadında saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi TRT1 naklen ekrana getirecek. Karşılaşmanın hakemi ise Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev.
Bosna Hersek müsabakası, Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile deplasmanda oynayacağımız maçın provası niteliğini taşıyor.
Ev sahibi Rusya, Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, gruptaki diğer mücadelede ise dış sahada İsveç'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.