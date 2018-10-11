Türkiye - Bosna Hersek muhtemel 11'leri

Bosna Hersek müsabakası, Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile deplasmanda oynayacağımız maçın provası niteliğini taşıyor. Ev sahibi Rusya, Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, gruptaki diğer mücadelede ise dış sahada İsveç'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

İşte muhtemel 11'ler...