Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
16:42
TÜRKİYE BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE || Filenin Sultanları Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle linki
Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihinde ilk kez olimpiyatlarda bronz madalya için mücadele edecek. Türkiye Brezilya voleybol maçı canlı yayın izle linki gündemdeki erini aldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak. Türkiye Brezilya bronz madalya voleybol maçı naklen ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarında olacak. İşte TRT 1 ekranı ile Filenin Sultanları voleybol maçı canlı izle ekranı...