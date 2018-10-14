Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

Halihazırda 2 puan gerimizde olan İsveç'in bizi geçme şansı var ve onların da bunu başarabilmesi için deplasmanda Türkiye'ye en azından kaybetmemeleri gerekiyor. Biz ise beraberlik halinde kaderimizi Rusya'ya bırakırken kaybettiğimizde ise C Ligi'ne düşmemiz kesinleşiyor