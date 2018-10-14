Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0 mağlup olduk. Rusya'nın golleri Fenerbahçeli Neustadter ve Denis Cheryshev'den geldi. Bu sonuçla, 3 maç sonunda 3 puanla ikinci sırada kaldık. MEVCUT PUAN DURUMU Rusya - 7 puan Türkiye - 3 puan İsveç - 1 puan Avrupa Uluslar Ligi'nde üç maçı geride bıraktık ve sadece bir maçımız kaldı. İsveç ile karşılaşacağımız son maç öncesi grupta ikincilik şansımız var ancak 17 Kasım'da evinde oynayacağımız İsveç maçını mutlak kazanmamız lazım. Halihazırda 2 puan gerimizde olan İsveç'in bizi geçme şansı var ve onların da bunu başarabilmesi için deplasmanda Türkiye'ye en azından kaybetmemeleri gerekiyor. Biz ise beraberlik halinde kaderimizi Rusya'ya bırakırken kaybettiğimizde ise C Ligi'ne düşmemiz kesinleşiyor İHTİMALLERE GÖRE PUAN DURUMU TÜRKİYE KAZANIRSA Rusya - 7 puan Türkiye - 6 puan İsveç - 1 puan Türkiye - İsveç maçını kazanırsak ikinciliği garantileriz. BERABERE BİTERSE Rusya - 7 puan Türkiye - 4 puan İsveç - 2 puan Türkiye - İsveç maçı berabere biterse kaderimiz 20 Kasım'daki İsveç Rusya maçına kalır ve İsveç kazandırdığı takdirde C Ligi'ne düşeriz. İSVEÇ KAZANIRSA Rusya - 7 puan İsveç - 4 puan Türkiye - 3 puan Türkiye - İsveç maçındaki olası mağlubiyetimizde grupta son sıraya yerleşiriz ve son maçlar öncesi C Ligi'ne düşmemiz kesinleşmiş olur..