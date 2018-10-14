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deplasmanda 'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

Giriş Tarihi: 14.10.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 21:31
Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde deplasmanda 'ya 2-0 mağlup olduk. Rusya'nın golleri Fenerbahçeli Neustadter ve Denis Cheryshev'den geldi. Bu sonuçla, 3 maç sonunda 3 puanla ikinci sırada kaldık.

Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

MEVCUT PUAN DURUMU
- 7 puan
- 3 puan
İsveç - 1 puan

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Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

Avrupa Uluslar Ligi'nde üç maçı geride bıraktık ve sadece bir maçımız kaldı. İsveç ile karşılaşacağımız son maç öncesi grupta ikincilik şansımız var ancak 17 Kasım'da evinde oynayacağımız İsveç maçını mutlak kazanmamız lazım.

Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

Halihazırda 2 puan gerimizde olan İsveç'in bizi geçme şansı var ve onların da bunu başarabilmesi için deplasmanda 'ye en azından kaybetmemeleri gerekiyor. Biz ise beraberlik halinde kaderimizi 'ya bırakırken kaybettiğimizde ise C Ligi'ne düşmemiz kesinleşiyor

Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

İHTİMALLERE GÖRE PUAN DURUMU
KAZANIRSA
- 7 puan
Türkiye - 6 puan
İsveç - 1 puan
Türkiye - İsveç maçını kazanırsak ikinciliği garantileriz.

Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

BERABERE BİTERSE
- 7 puan
- 4 puan
İsveç - 2 puan
Türkiye - İsveç maçı berabere biterse kaderimiz 20 Kasım'daki İsveç Rusya maçına kalır ve İsveç kazandırdığı takdirde C Ligi'ne düşeriz.

Türkiye deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti! Peki şimdi ne olacak?

İSVEÇ KAZANIRSA
- 7 puan
İsveç - 4 puan
- 3 puan
Türkiye - İsveç maçındaki olası mağlubiyetimizde grupta son sıraya yerleşiriz ve son maçlar öncesi C Ligi'ne düşmemiz kesinleşmiş olur..

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