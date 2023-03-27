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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:26

MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Euro 2024 elemeleri devam ediyor. A Milli Takım Hırvatistan karşısında ter dökecek. Ermenistan deplasmanında 2-1 skorla ayrılan Türkiye Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, nerede, hangi statta soruları yanıt aramaya başladı. D grubunda mücadele edecek ay yıldızlılar zorlu rakibi ile evinde karşı karşıya gelecek. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11 ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. 2023 Avrupa Şampiyonası D grubu maçları için heyecan sürüyor. İkinci maçına çıkacak kırmızı beyazlılar Bursa'da Hırvatistan'ı ağırlayacak. İlk maçın ardından hanesine 3 puanı yazdıran Türkiye Euro 2024 elemelerine iddialı bir başlangıç yapmış oldu. Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. İşte, milli maç takvimi 2023…

MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan Türkiye maçı 28 Mart 2023 Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Maç, Bursa Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Heyecanlı karşılaşmayı İsveç'li hakem Andreas Ekberg yönetecek.

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MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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