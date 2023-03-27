MİLLİ MAÇ heyecanı! Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda? EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Euro 2024 elemeleri devam ediyor. A Milli Takım Hırvatistan karşısında ter dökecek. Ermenistan deplasmanında 2-1 skorla ayrılan Türkiye Stefan Kuntz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, nerede, hangi statta soruları yanıt aramaya başladı. D grubunda mücadele edecek ay yıldızlılar zorlu rakibi ile evinde karşı karşıya gelecek. Milli maç ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, muhtemel 11 ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…